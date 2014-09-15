Роскомнадзор начал регистририровать блогеров через портал госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Блогеров, подающих заявления на регистрацию в реестре Роскомнадзора, начали идентифицировать по электронной почте и SMS, сообщает пресс-служба ведомства.

На номер телефона и электронную почту заявителя высылается код, необходимый для ввода при регистрации. Другой способ пройти идентификацию – подать заявление через единую систему на портале госуслуг.

Такой фильтр Роскомнадзор ввел из-за того, что после вступления в силу "закона о блогерах" в ведомство присылают много спама под видом заявок на регистрацию.

"Такие заявки составляют около 20 – 25%: они содержат ненормативную лексику, неполную информацию, недостоверные данные от имени популярных блогеров и известных персон", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что "закон о блогерах", вступивший в силу 1 августа 2014 года, приблизил популярных в Сети авторов к статусу СМИ.

По этому закону, популярные пользователи соцсетей, страницы которых читает более трех тысяч человек в день, обязаны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора. Сайты вносят в список по обращениям пользователей или самих блогеров.

По этому закону, к блогерам применяются все ограничения, установленные в России для СМИ. Например, владелец сайта или пользователь соцсети обязан указать свою фамилию, инициалы и электронный адрес. Он должен соблюдать законодательство и следить, чтобы его не нарушали пользователи ресурса, оставляющие комментарии. Нарушение требований этого закона влечет за собой уголовную и административную ответственность.

За время действия закона в реестр ведомства подали около 700 заявок на регистрацию. Сейчас в реестре 46 записей.