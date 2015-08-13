Роскомнадзор разблокировал новостной сервис Reddit

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Роскомнадзор исключил страницу социального новостного сайта Reddit из реестра противоправной информации. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети "Вконтакте".

13 августа от администрации ресурса на "горячую линию" Роскомнадзора поступило письмо, в котором сообщается о прекращении доступа к запрещенной информации на территории России.

"Выполнение требования Роскомнадзора подтверждено проведенной проверкой. В связи с этим страница исключена из реестра противоправной информации", - говорится в сообщении.

Страницу Reddit внесли в "черный список" в среду, 12 августа, по решению ФСКН, обнаружившей на сайте пропаганду употребления наркотиков. Из-за технических особенностей ресурса у части операторов он был заблокирован полностью.

Reddit является социальным новостным сайтом, в котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки информацию в интернете. Ресурс поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения. Наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта.