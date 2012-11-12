Еще один популярный ресурс Рунета заблокирован Роскомнадзором

Фото: ИТАР-ТАСС

Популярная интернет-библиотека "Либрусек" попала в "черный список" сайтов Роскомнадзора. Ряд провайдеров уже заблокировал доступ к библиотеке. При попытке зайти на сайт выдается сообщение: "Ресурс заблокирован по решению органов государственной власти".

"Либрусек" появился в Рунете в июне 2007 года. Сейчас в библиотеке насчитывается около 226 тысяч томов книг.

Ресурс попал в "черный список" из-за изданной в 1971 году "Поваренной книги анархиста" английского автора Уильяма Пауэлла. Книга, по сути, является пособием по использованию обычных исходных материалов, веществ и предметов для изготовления в домашних условиях наркотических веществ, оружия, взрывных устройств, ядов.

При этом власти заблокировали не отдельную страницу с книгой, а сразу всю библиотеку.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор закрыл доступ к популярной интернет-энциклопедии "Луркоморье". Причиной запрета стала статья про употребление конопли с заголовком "Дудка".

Добавим также, что данные о блокировке ресурсов попали в Рунет, по всей видимости, в результате утечки информации – перечень закрытых адресов разместил у себя в блоге один из пользователей "Живого журнала".