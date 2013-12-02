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02 декабря 2013, 16:42

Статью "Википедии" о смертельной инъекции удалили из черного списка

Фото: ИТАР-ТАСС

Статья русскоязычной "Википедии" под названием "Смертельная инъекция" удалена из "черного списка" после корректировки текста, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Информация, признанная экспертами Роспотребнадзора запрещенной, удалена", - говорится на сайте ведомства.

Статья "Смертельная инъекция" попала в "черный список" из-за того, что в ней содержалось четкое описание смертельных препаратов, информация об их дозировке, времени и надежности наступления смерти. Эксперты ведомства посчитали, то в материале была информацию о способе самоубийства.

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Напомним, что это не первый случай запрета статьи русскоязычной "Википедии". Так, например, в "черный список" попадала страница, посвященная курению каннабиса. После этого она подверглась редакторской правке, прошла экспертизу и была удалена из списка запрещенных.

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