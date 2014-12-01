Форма поиска по сайту

01 декабря 2014, 20:58

Роскомнадзор удалил из "черного списка" видеохостинг Vimeo

Фото: ТАСС

Видеохостинг Vimeo исключили из "черного списка" сайтов по решению Роскомнадзора. Сервис удалил видео, из-за которого был заблокирован на территории России, сообщает ТАСС.

Причиной блокировки стал опубликованный через сервис видеоролик террористической организации "Исламское государство" под названием "Пламя войны".

Некоторые провайдеры даже не успели выполнить решение Роскомнадзора, поскольку руководство видеохостинга среагировало быстро и удалило экстремистский ролик.

Напомним, что в октябре Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, на которых был опубликован другой ролик "Исламского государства" - "Звон мечей". Тогда более 300 порталов удалили видео, в том числе социальная сеть "Вконтакте" и видеохостинг Youtube.

Vimeo - бесплатный портал для размещения видеороликов, созданный в ноябре 2004 года. Является аналогом Youtube. На сайте зарегистрировано более 22 миллиона пользователей.

