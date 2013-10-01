Роскомнадзор за неделю внес в "черный список" сайтов 200 ресурсов

Фото: ИТАР-ТАСС

Единый реестр сайтов с запрещенным контентом пополнился почти 200 адресами за неделю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 20 по 26 сентября специалисты рассмотрели 1021 обращение и внесли в реестр 193 записи. Кроме того, "в связи с выполнением требований Роскомнадзора об удалении противоправной информации было исключено 347 интернет-ресурсов".

Всего в Едином реестре 3141 сайт, из которых 2626 пропагандируют наркоманию, 316 – суицид и на 199 есть детская порнография.

Напомним, 1 ноября 2012 года вступил в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Тогда же заработал интернет-реестр запрещенных сайтов. Помимо адресов ресурсов, там есть электронная форма для приема обращений от пользователей Сети.