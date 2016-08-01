"Википедии" грозит блокировка за публикацию "Протокола Сионских мудрецов"

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Роскомнадзор в ближайшие два дня решит блокировать ли "Википедию" за публикацию текста "Протоколы Сионских мудрецов", рассказал Агентству "Москва" исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.

"Роскомнадзор направил нам уведомление о необходимости удалить текст "Протоколы Сионских мудрецов" с "Викитеки", – рассказал Козловский. "Викитека" – один из проектов "Викимедиа РУ".

Брошюру "Протоколы Сионских мудрецов" признали экстремистским изданием в России решением Ленинского райсуда Оренбурга в июле 2010 года.

Администрация сайта "Викитеки" заменила текст "Протоколы Сионских мудрецов" на текст "Протоколы собраний Сионских мудрецов", изданный в 1911 году. Это издание не запрещено в России.

По словам Козловского, если надзорное ведомство все-таки внесет адрес страницы в Единый реестр запрещенных сайтов, то и "Википедия" и "Викитека" окажутся полностью заблокированными, так как они находятся на одном IP-адресе.

В августе 2015 года Роскомнадзор уже блокировал "Википедию" на территории России, включив в Единый реестр запрещенных сайтов статью "Чарас" на сайте энциклопедии.