Оснований запрещать полеты Boeing 737 в России нет – Росавиация

МАК подготовил новое письмо по Boeing 737

Росавиация не видит оснований для прекращения эксплуатации самолетов Boeing 737 в России, заявил глава ведомства Александр Нерадько.

"Совещание было единодушно в том, что в настоящее время основания для прекращения эксплуатации самолетов Boeing 737, которые зарегистрированы в других государствах, Бермудах, Ирландии, а также, которые зарегистрированы в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, не имеется", – цитирует МИА "Россия сегодня" главу Росавиации.

Он добавил, что эксплуатация Boeing 737 в России будет продолжаться на прежних основаниях.

5 ноября Межгосударственный авиационный комитет приостановил действие сертификатов типа на самолеты Boeing 737. Позже МАК раскритиковал Росавиацию за то, что она не афишировала недостатки самолета.

Эксплуатировать, по мнению комитета, нельзя две модификации самолета – Classic и NG. В МАКе заявили, что в них нужно доработать системы управления рулями высоты.

По данным главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, самолеты Boeing 737 составляют примерно треть от всего парка российских авиаперевозчиков.

Позднее МАК отозвал письмо по Boeing 737 и подготовил новое. Подробности его содержания пока неизвестны.