МАК приостановил действие сертификата Boeing 737 в России

МАК приостановил действие сертификата самолетов Boieng 737

Межгосударственный авиационный комитет приостановил действие сертификатов типа на самолеты Boeing 737, соответствующее письмо размещено на сайте комитета.

"В связи с обращениями Росавиации авиарегистр МАК вынужден приостановить действие в Российской Федерации всех выданных им в процессе валидации сертификатов типа на самолеты семейства Boeing 737 до получения совместного уведомления Росавиации и FAA США о том, что находящиеся в эксплуатации самолеты типа Boeing 737 находятся в состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию", – говорится в письме.

Перед принятием действий по данному документу его подлинность должны подтвердить представители МАК, которые приглашены на совещание в пятницу.

Росавиация проведет совещание по безопасности самолетов Boeing 737 после того, как МАК отозвал сертификат типа у обеих модификаций самолета, передает телеканал "Москва 24".

Одним из крупнейших эксплуатантов самолетов Boeing 737 являлась авиакомпания "Трансаэро".

С 26 октября деятельность "Трансаэро" остановлена приказом Росавиации. Перевозка клиентов авиакомпании будет осуществляться до 15 декабря текущего года.

Перевозчик накопил порядка 250 миллиардов рублей долга, и его решили обанкротить. Среди основных кредиторов назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Парк авиакомпании состоял из 106 авиалайнеров, в который входили самолеты: Boeing 777, Boeing 747, Boeing 767, Boeing 737, Airbus A321, Ту-214 и два грузовых Ту-204С.