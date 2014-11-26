Спектакль "Нежность" Романа Виктюка сыграют в Доме музыки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Театральном зале Дома музыки состоится премьера музыкально-драматического спектакля "Нежность" в постановке режиссера Романа Виктюка. В основе спектакля произведения Шумана, Брамса и Франка.

В спектакле задействованы актриса Сати Спивакова, пианистка Басиния Шульман и квартет солистов оркестра "Виртуозы Москвы".

Это история о любви – прекрасной и невозможной, а потому трагической, отметили в Доме музыки.

Сати Спивакова - выпускница ГИТИСа, в 19 лет сыграла главную роль в фильме-опере "Ануш". Затем являлась телеведущей и автором собственных программ "Сати" на Первом канале, вела программу "Камертон" на канале "Культура" и образовательное ток-шоу "Нескучная классика". В числе недавних киноработ Спиваковой – фильмы Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты" и "Девушка с коробкой".

Басиния Шульман – выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов. Продюсировала музыкально-драматические постановки.

Спектакль "Нежность" покажут 6 декабря. Начало в 19.00.Билеты – от 1500 до 3500 рублей.

