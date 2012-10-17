Рэпер Эминем празднует 40-летие

Эминем. Фото: eminem.com

Самому известному белому рэперу современного шоу-бизнеса Эминему 17 октября исполняется 40 лет. К этому жизненному порогу музыкант пришел с 13 премиями "Грэмми" и 110 миллионами проданных альбомов за плечами – по последнему показателю он обошел даже The Beatles.

Маршал Мэтерс, он же Эминем, он же Слим Шейди, родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф, штат Миссури. Отец вскоре оставил семью, а мать начала переезжать по разным городам, пока не осела в "черном" пригороде Детройта. Маршалу тогда исполнилось 12 лет.

Обитание в гетто кардинально повлияло на личность Эминема, который прочувствовал на собственном опыте все стороны жизни улиц. В раннем возрасте он начал писать рэп и успешно участвовать в баттлах, в 1987 году собрал первую рэп-группу и через год бросил школу.

Карьера Слим Шейди началась после знакомства с именитым рэпером и продюсером Dr. Dre. С его помощью в 1999 году Эминем выпустил свой первый альбом Slim Shady LP, который принес ему успех в США и контракт со звукозаписывающим лейблом Aftermath Entertainment.

Второй альбом – The Marshall Mathers LP – прогремел далеко за пределами Америки, несмотря на то, что многие обвиняли рэпера в гомофобии и женоненавистничестве. После этого были еще пять альбомов, множество наград и преодоленные проблемы с наркотиками, из-за которых музыкант исчез на четыре года.

В 2002 году Эминем сыграл главную роль в фильме "8 миля", снятом по мотивам его собственной жизни. Саундтрек к картине Lose Yourself в исполнении рэпера получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму. В настоящее время музыкант продолжает писать и выступать, активно занимается продюсированием молодых талантов.

