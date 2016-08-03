На фестивале Green Jam покажут весь спектр современного хип-хопа

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

13 августа на территории ЦГК "Правда" пройдет грандиозный Green Jam — фестиваль, на котором привычные вещи покажут под необычным углом. На одной площадке произойдет смешение разных жанров и лайфстайл-активностей, сообщает пресс-служба фестиваля.

На Green Jam будет представлено пять творческих территорий, на которых показать себя смогут ведущие стрит-артисты, экстремальные спортсмены, музыкантов, лидеров новой гастрономии и проводников городского стиля.

В лайн-апе фестиваля - полный спектр современного хип-хопа. На одной сцене выступят Earl Sweatshirt (один из участников ныне не существующего коллектива Odd Future), рэп-сенсация года из Казахстана Скриптонит, петербургские интеллектуалы "СБПЧ", лидер русского клауд-рэпа Pharaoh, нью-йорскский продюсер Just Blaze, делавший саунд для Jay-Z, Канье и Кендрика Ламара. На еще одной площадке, расположенной в скейтпарке, выступят битмейкеры OL и Lapti, московская инди-группа номер один Pompeya, бунтарский рок Sonic Death, а также электронщики Summer of Haze.

Каждый посетитель фестиваля сможет не только прокатиться на скейтерской рампе, поиграть в стритбол, собственными руками создать дизайнерскую майку, но и присоединиться к Earl Sweatshirt из Odd Future, Burger Brothers, Артему Стефанову и команде "Абсурд" в качестве участников.