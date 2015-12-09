На джаз-фестивале в Коломенском по-новому зазвучит "Калинка-малинка"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

С 7 по 10 января в объединенном музее-заповеднике "Коломенское" пройдет зимний джазовый фестиваль. В рамках "JAZZ-январь в Коломенском" четыре вечера в концертном зале дворца царя Михайловича будут звучать любимые эстрадные мелодии и джазовые стандарты в исполнении группы Marimba plus и джаз-бэндов Real Jam, Full Moon Jazz Band и JazzDanceOrchestra.

7 января на сцене фестиваля ретро-джаз-бэнд Real Jam – один из лучших джазовых коллективов Москвы, чей ретро-стиль сформировался под влиянием музыкальных джазовых традиций первой половины ХХ века. Три вокалистки в сопровождении ансамбля из семи джазовых инструментов перенесут слушателя в прекрасную эпоху черно-белого кино, биг-бэндов, свинга и виниловых пластинок.

8 января квинтет Full Moon Jazz Band порадует слушателей мелодиями настоящей эпохи свинга 1920-40 годов, музыкальными импровизациями на Бенни Гудмана, Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. 9 января на концертной площадке фестиваля группа Marimba Plus представит слушателям красочную мозаику из жанров и музыкальных направлений.

10 января новогодний фейерверк завершит московский JazzDanceOrchestra, так полюбившийся москвичам. Изюминка джаз-бэнда – неповторимый коктейль разных музыкальных стилей: джазовые стандарты, популярные эстрадные хиты 70-х, любимые композиции от Modern Talking и Ace of Base до русских народных песен "Калинки-малинки" и "Валенок", свежо звучащих в блестящей джазовой аранжировке.

А 17 января в 14:00 в Коломенском пройдет новогодняя музыкально-поэтическая композиция для детей и взрослых. В исполнении известных московских музыкантов, солистов ведущих московских оперных театров прозвучат сцены и арии из оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила".