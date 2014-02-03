На западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой

На западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Раменки напротив дома номер 19. Как сообщили М24.ru в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, повреждена труба, отводящая воду из батарей, так что тепло в дома продолжает поступать.

"Теплоснабжение не страдает, параметры не снижены, в ближайшее время проблема будет устранена", - рассказала изданию начальник пресс-службы ведомства Кристина Титова. - "Хотелось бы добавить, что недавний случай с другой водопроводной трубой в Раменках, к этому инциденту ни как не относится. Это географическая случайность. Трубы даже принадлежат к разным ЦТП (центральным тепловым пунктам), мы проверяли".

В столичном управлении ГИБДД рассказали, что из-за инцидента движение по улице Раменки перекрыто.

Напомним, 26 января в Раменках также прорвало трубу отопления, при этом два человека получили ожоги, один из них был госпитализирован. Авария произошла в здании ДЕЗа. Горячая вода залила подвал дома № 23.