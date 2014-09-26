Вокалист Radiohead Том Йорк выпустил сольный альбом

Фото: tomorrowsmodernboxes.com

Вокалист Radiohead Том Йорк выпустил первый сольный альбом с 2006 года. Он получил название Tomorrow’s Modern Boxes.

Сам Йорк описывает свою пластинку как "экспериментальную", сообщает NME. Tomorrow’s Modern Boxes состоит из восьми треков, приобрести альбом онлайн или заказать его виниловую версию можно здесь.

В пластинку вошли следующие песни:

A Brain In A Bottle,

Guess Again!

Interference,

The Mother Lode,

Truth Ray,

There Is No Ice (For my Drink),

Pink Section,

Nose Grows Some.

Ранее сообщалось, что в сентябре Radiohead начнут работать над девятым по счету альбомом. Впрочем, вряд ли новая пластинка выйдет скоро. Так, прошлую студийную работу, The King Of Limbs, группа записывала целых два года.

В феврале 2013 года группа Тома Йорка Atoms For Peace выпустила дебютный альбом Amok. Это все та же интеллигентная, аккуратная и меланхоличная музыка, представляющая смесь рока и глитча (экспериментальной электроники, использующей цифровые шумы и звуковые искажения), которая знакома поклонникам Radiohead.