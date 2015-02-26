Radiohead и Massive Attack написали музыку к фильму "Золото Британии"

Обложка саундтреков к фильму "Золото Британии"

Том Йорк (фронтмен Radiohead) и Роберт Дель Найя (один из основателей Massive Attack) написали саундтрек к документальному фильму "Золото Британии". Картина рассказывает об уклонении от уплаты налогов в Великобритании.

Помимо Йорка и Найи, над музыкой работали Джонни Гринвуд (гитарист Radiohead), Эван Дикинсон (звукооператор Massive Attack) и Гай Гарви (вокалист брит-поп группы Elbow). В треках много экспериментаторства и разнообразия стилей: от лаунжа и классической музыки с нойз-эффектами до сырого, почти молчаливого техно.

[html] [/html]

Трейлер фильма "Золото Британии"

[html] [/html]