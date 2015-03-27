Фото: ТАСС/Александр Карелин

РЖД запустили онлайн-сервис по бронированию отелей, сообщает пресс-служба железной дороги.

Покупая железнодорожный билет, пассажир может перейти на сервис бронирования отелей. Там ему будет представлен список гостиниц, расположенных возле станций прибытия. А срок пребывания в отеле указывается согласно датам поездки.

"В базе данных объединены предложения более 10 тысяч отелей и гостиниц. Сервис позволяет просмотреть подробные описания отелей, фотографии, описание услуг и условий бронирования. Есть возможность сравнить ценовые предложения от разных поставщиков и выбрать наиболее подходящий для вас вариант размещения", – отмечают в пресс-службе РЖД.

Сейчас пользователям доступны для бронирования гостиницы не только в России, но и Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Эстонии.

Оплатить бронь можно банковскими картами без процентов и дополнительных сборов. Информация о брони будет храниться в личном кабинете, а также придет на указанный адрес электронной почты. При отказе от бронирования деньги автоматически вернутся на карту клиенту.