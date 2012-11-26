Платный Wi-Fi появился в поезде Москва-Астрахань

Фото: ИТАР-ТАСС

ОАО "Федеральная пассажирская компания" запустила платный беспроводной интернет в пассажирском поезде "Лотос" Москва-Астрахань.

"Услуга доступна всем пользователям устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi. Для приема устойчивого сигнала на максимальном протяжении пути следования применяется комбинированный комплекс связи "3G+спутник", установленный в штабном вагоне. Пользование Интернетом предоставляется на коммерческой основе", – передает РИА Новости текст сообщения компании.

Стоимость услуги составляет от 390 до 990 рублей на время поездки в зависимости от выбранного пассажиром объема трафика.

В тексте отмечается, что другие операторы также планируют ввести Wi-Fi. Так, в скором времени платный интернет появится в поезде №9/10 "Жигули" сообщением Москва — Самара".

ФПК реализует проект по внедрению Wi-Fi в наиболее популярных у пассажиров поездах.