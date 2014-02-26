Дополнительные "Сапсаны" от Москвы до Петербуга запустят в праздники

Между Москвой и Петербургом с 7 марта пустят дополнительные "Сапсаны"

РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" по маршруту "Москва - Санкт-Петербург" в праздничные дни марта, сообщает пресс-служба компании.

Поезд №159 из Санкт-Петербурга в Москву, курсирующий по пятницам и воскресеньям, отправится 8 и 10 марта по своему расписанию в 13.45 и прибудет в Москву в 17.55. Поезд №154 из Москвы отправится 9 и 11 марта своим расписанием в 7.00 и прибудет в Санкт-Петербург в 10.50.

Поезд №155 отправится из Санкт-Петербурга 7, 8 и 10 марта в 11.15 и прибудет в Москву в 15.34. Он проследует без остановок в пути следования. Поезд №156 отправится из Москвы 7, 8 и 10 марта в 11.15 и прибудет в Санкт-Петербург в 15.37. Он также будет следовать без остановок. График движения других поездов "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно останется без изменений.

В период с 6 по 12 марта появятся дополнительные поезда на маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с различными регионами страны: №84/83 Москва - Боровичи/Великий Новгород (двумя группами вагонов) отправлением из Москвы 7 марта, из Боровичей - 10 марта; №100/99 Москва - Петрозаводск отправлением из Москвы 7 марта, из Петрозаводска - 10 марта; №114/256 Москва - Пенза отправлением из Москвы 8 марта.

Кроме того будут доступные следующие поезда: №208 Москва - Нижний Новгород отправлением из Москвы 7 марта; №219/220 Нижний Новгород - Москва отправлением из Нижнего Новгорода 10 марта, из Москвы - 10 марта; №267/292 Москва - Льгов отправлением из Москвы 7 марта, из Льгова - 10 марта; №229/220 Москва - Белгород отправлением из Москвы 7 марта, из Белгорода - 10 марта.