РЖД запустит дополнительные "Ласточки" между Москвой и Петербургом на Новый год

Фото: ТАСС/Александр Мудрац

30 и 31 декабря РЖД запустит дополнительные поезда "Ласточка" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба компании.

Они будут курсировать сдвоенными составами по 10 вагонов.

Поезд №714 "Ласточка" будет отправляться 30 и 31 декабря с Ленинградского вокзала Москвы в 11.25 и прибывать на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 16.42 того же дня. Поезд сделает остановки на станциях "Тверь" (12.38-12.40), "Спирово" (13.16-13.18), "Вышний Волочек" (13.35-13.36), "Бологое" (13.58-13.59), "Угловка" (14.24-14.25), "Окуловка" (14.36-14.37), "Малая Вишера" (15.12-15.14) и "Чудово" (15.34-15.35).

Продажа билетов на "Ласточки" уже открыта. При этом на поезде № 714 действуют специальные тарифы.

Полная стоимость билета по базовому тарифу на маршруте Москва – Санкт-Петербург составляет 1 250 рублей в вагоне эконом-класса и 1 850 рублей – в вагоне первого класса. Базовая стоимость детского билета в вагоне эконом-класса 438 рублей и 648 рублей – в вагоне первого класса.

Ранее сообщалось, в период новогодних праздников и рождественских каникул РЖД назначает около тысячи дополнительных рейсов поездов.

С 25 декабря по 12 января дополнительные поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам. Первый "пик" перевозок пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидается с 26 декабря по 31 декабря. Самый же большой пассажиропоток из регионов придется на 9, 10 и 11 января.

Подробную информацию о графике движения всех пассажирских поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.