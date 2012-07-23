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Политика

23 июля 2012, 20:58

Платные переезды через железную дорогу могут появиться в МО

РЖД Подмосковье железные дороги власть ж/д и вокзалы

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье могут появиться платные переезды через железную дорогу, сообщает ИТАР-ТАСС. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с властями региона.

"Отрабатываем вариант, когда будем делать совместно либо так называемые "проколы", либо платные переезды, то есть будет платный переезд, а рядом будет бесплатный", - пояснил президент РЖД Владимир Якунин.

По мнению железнодорожников, это должно разгрузить действующие переезды, особенно через пути с высокой интенсивностью движения поездов, где в "часы пик" шлагбаумы открываются на достаточно короткое время.

Однако у водителей будет выбор - или ждать открытия этих шлагбаумов, или поехать на платный мост, тоннель.

Отметим, железнодорожники планируют привлечь частных инвесторов, которые помогут решить проблему переездов через железнодорожные пути.

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