Платные переезды через железную дорогу могут появиться в МО

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье могут появиться платные переезды через железную дорогу, сообщает ИТАР-ТАСС. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с властями региона.

"Отрабатываем вариант, когда будем делать совместно либо так называемые "проколы", либо платные переезды, то есть будет платный переезд, а рядом будет бесплатный", - пояснил президент РЖД Владимир Якунин.

По мнению железнодорожников, это должно разгрузить действующие переезды, особенно через пути с высокой интенсивностью движения поездов, где в "часы пик" шлагбаумы открываются на достаточно короткое время.

Однако у водителей будет выбор - или ждать открытия этих шлагбаумов, или поехать на платный мост, тоннель.

Отметим, железнодорожники планируют привлечь частных инвесторов, которые помогут решить проблему переездов через железнодорожные пути.