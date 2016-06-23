РЖД поздравит пассажиров с Днем семьи, любви и верности

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

РЖД будет поздравлять пассажиров поездов "Ласточка" и "Сапсан" с Днем семьи, любви и верности (8 июля), передает корреспондент m24.ru со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив Александра Пашкина.

По его словам, проводники со значками в виде ромашки (символ праздника) будут встречать людей у вагонов.

Праздник отмечается в России в девятый раз, столицей праздника снова будет Муром – именно муромский князь фигурирует в легенде о Петре и Февронии, которые считаются покровителями семьи.

В этом году организаторы сделают упор на молодежь, мероприятия, посвященные празднику, пройдут в лагерях "Орленок" и "Смена". В первом лагере сняли фильм к празднику под названием "Ромашка в ладошке".

Согласно преданию, муромский князь Давыд Юрьевич (Петр в монашестве) заболел проказой, от которой не мог найти излечения. Он увидел сон, что помочь ему сможет крестьянка Феврония. Когда девушку разыскали, она за лечение потребовала, чтобы Петр женился на ней. Князь дал обещание, но, избавившись от болезни, не сдержал слово. Тогда проказа вернулась, и Петру пришлось жениться.

День семьи, любви и верности был установлен в 2008 году, в Русской православной церкви отмечается как День памяти Петра и Февронии.