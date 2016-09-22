РЖД разработает единое мобильное приложение

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

РЖД объявил конкурс на разработку единого мобильного приложения. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

По условиям конкурса, приложение рассчитано для работы на операционных системах Android, iOS, Windows Phone 8 и старше, Windows 10 Mobile. Серверное оборудование должно поддерживать до одного миллиона пользователей при условии, что 10 тысяч из них находятся онлайн, а также до пяти миллионов при 50 тысячах одновременно работающих.

Через приложение можно будет посмотреть расписание движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения, наличие мест, оформить, оплатить и вернуть электронный билет, узнать информацию по вокзалам.

Начальная цена контракта составляет 67,669 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса запланировано на 18 октября. Все работы по созданию приложения должны быть завершены до конца текущего года.

Сейчас у РЖД уже есть мобильное приложение "Билеты на поезд", разработанное собственными силами. Однако оно работает только на Android и обладает ограниченным функционалом.