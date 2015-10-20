В декабре возобновится ж/д сообщение с Сербией и Болгарией

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 13 декабря РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Сербией и Болгарией, а начиная со следующего лета – с Черногорией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Беспересадочные вагоны Москва – София и Москва – Будапешт будут курсировать в составе поезда №9/10 Москва – Варшава "Полонез", – рассказали в РЖД. Какова будет примерная стоимость билетов, в компании не уточнили.

Вагон Москва – София впервые отправится из Москвы 13 декабря, из Софии – 16 декабря. Он сделает остановки в Смоленске, Минске, Бресте, Варшаве, Богумине (Чехия), Братиславе (Венгрия) и Белграде (Сербия).

Вагон Москва – Будапешт начнет курсировать из Москвы с 13 декабря, из Будапешта – с 15 декабря. Он проследует через Смоленск, Минск, Брест, Варшаву, Богумин и Братиславу.

Напомним, железнодорожное сообщение по маршрутам Москва – Будапешт и Москва – София было приостановлено в декабре прошлого года из-за значительного снижения пассажиропотока.

Также с 16 декабря возобновится курсирование беспересадочного вагона Москва – Карловы Вары – Хеб в составе поезда №21/22 Москва – Прага "Влтава". В обратном направлении вагон впервые отправится 17 декабря.

"По вновь открытым маршрутам будут следовать новые, комфортабельные четырехместные купейные вагоны габарита RIC совместного производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и Siemens", – отметили в пресс-службе РЖД.

Новые вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой. Также предусмотрены широкие спальные места, розетки в каждом купе и откидные столики в комбинации с раковиной. В каждом вагоне находятся по две санитарные комнаты, одна из которых со встроенным душем.

Отметим, что ранее периодичность курсирования поезда Москва – Прага была увеличена до двух раз в неделю.