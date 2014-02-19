Скоростные поезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге. Фото: ИТАР-ТАСС

РЖД в 2014 году планирует ускорить движение "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает в своем официальном блоге глава компании Владимир Якунин.

"Будем прорабатывать проекты по совершенствованию инфраструктуры между Москвой и Санкт-Петербургом в целях ускорения движения поездов "Сапсан" и использования грузовых платформ для перевозки контейнеров, имеющих скоростные характеристики до 160 километров в час", - пишет Якунин в материале, посвященном целям возглавляемой им компании.

Напомним, "Сапсан" - современный высокоскоростной поезд РЖД, который с декабря 2009 года курсирует по маршруту Москва - Санкт-Петербург, а с 30 июля 2010 года - и на маршруте Москва - Нижний Новгород. Скорость поезда составляет до 240 километров в час. Расстояние между двумя российскими столицами состав из 10 вагонов проходит всего за 3 часа 45 минут. За четыре года с момента запуска поезда его услугами воспользовались почти 11 миллионов пассажиров.

Кроме того, в конце 2014 года РЖД получит для сертификации первые поезда "Тальго", у которых ширина колесных пар меняется автоматически. В перспективе эти составы начнут ходить между Москвой, Минском и Берлином, а также, возможно, - между Москвой и Киевом, отметил глава РЖД.

Основным направлением работы РЖД в наступившем году, по словам Якунина, станет модернизация таких стратегически важных для страны дорог, как БАМ и Транссиб. В частности, начнется работа по по созданию мощного локомотива для Восточного полигона железных дорог.