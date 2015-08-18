Президент РЖД Владимир Якунин подтвердил, что может покинуть компанию

Глава РЖД Владимир Якунин может перейти в Совет Федерации

Президент РЖД Владимир Якунин заявил о намерении покинуть компанию. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее стало известно, что Якунин может стать сенатором от Калининградской области. Местный избирком разместил у себя на сайте информацию о том, что врио губернатора области Николай Цуканов, являющийся кандидатом на должность главы региона, предложил Якунина в члены Совета Федерации.

Позднее сам Цуканов подтвердил это сообщение и заявил, что глава РЖД согласился стать кандидатом в сенаторы. Таким образом, в случае делегирования в верхнюю палату парламента сенатором от исполнительной власти Якунин должен будет в соответствии с законодательством покинуть пост главы РЖД.

"Планирую в установленном порядке по завершении выборов (губернатора Калининградской области) покинуть компанию", - прокомментировал свой уход глава корпорации.

Владимир Якунин возглавляет РЖД десять лет. Кабинет министров назначил его на должность президента компании в июне 2005 года. С тех пор полномочия Якунина продлевались трижды — в 2008, 2011 и 2014 годах. Его действующий контракт рассчитан до августа 2017 года.

Напомним, в июне 2013 года информагентства распространили сообщения об уходе Владимира Якунина с поста главы РЖД, но потом аннулировали их. Проверкой рассылки сообщений с якобы правительственного адреса занялись спецслужбы.