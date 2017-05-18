Украина не уведомила РЖД о прекращении железнодорожного сообщения

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

РЖД не получали уведомления о прекращении пассажирских перевозок между Россией и Украиной, заявил первый вице-президент компании Анатолий Краснощек. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в компанию официальный документ не поступал.

В свою очередь генеральный директор дочернего предприятия РЖД "Федеральная грузовая компания" Алексей Тайчер сообщил, что в данный момент на территории Украины остаются порядка шести тысяч вагонов РЖД – все они завершают свои рейсы. Он отметил, что вывод вагонов начался, когда Украина ввела соответствующие санкции. Процесс займет порядка двух недель.

