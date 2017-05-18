Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 13:47

Транспорт

Украина не уведомила РЖД о прекращении железнодорожного сообщения

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

РЖД не получали уведомления о прекращении пассажирских перевозок между Россией и Украиной, заявил первый вице-президент компании Анатолий Краснощек. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в компанию официальный документ не поступал.

В свою очередь генеральный директор дочернего предприятия РЖД "Федеральная грузовая компания" Алексей Тайчер сообщил, что в данный момент на территории Украины остаются порядка шести тысяч вагонов РЖД – все они завершают свои рейсы. Он отметил, что вывод вагонов начался, когда Украина ввела соответствующие санкции. Процесс займет порядка двух недель.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/368]Как правильно ездить на поезде[/URLEXTERNAL]
РЖД бизнес Украина пассажирские перевозки жизнь в мире ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика