18 февраля 2014, 16:03

Транспорт

Минтранс разрешит продлевать срок службы для вагонов поездов

Срок службы вагонов на российской железной дороге увеличат до пяти лет

Срок службы вагонов на российской железной дороге разрешат продлевать на 5 лет. Соответствующую концепцию до 24 февраля разработает Минтранс, сообщает телеканал "Москва 24".

В частности, в документе будут учтены все требования техрегламента Таможенного союза. Также планируется разрешить собственникам вагонов самостоятельно продлевать срок службы в рамках модернизации. Сколько раз можно модернизировать вагон, в нем, однако, не сказано.

В настоящее время средний возраст вагонов на железной дороге составляет 15 лет. Многие из них не ремонтировали с момента выпуска.

