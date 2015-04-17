На "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург ввели субботнюю скидку

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

РЖД ввели субботнюю скидку в 40 процентов на билеты в поездах "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

Скидка будет действовать в 2015 году с 16 по 30 апреля, а также с 11 мая по 30 июня для поездов, отправляющихся по субботам. "Теперь при заблаговременном оформлении проездного документа (за 45 суток) его стоимость составит от 1393 рублей", – сообщает компания.

При этом на предлагаемый тариф также распространяется действие дорожных карт. Например, итоговая стоимость билета на "Сапсан" маршрута Москва - Санкт-Петербург для владельца карты "60+" (пассажирам в возрасте от 60 лет предоставляется скидка 50%) должна составить порядка 699 рублей.

Помимо дорожной карты "60+", РЖД выпускает ряд других карт, которые предоставляют скидку при проезде. В частности, карта "Школьная", "Молодежная", "Две столицы", "Ресторан", "Суббота" и "Универсальная".

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 мая стоимость проезда во всех поездах "Сапсан" снизят на 30 процентов. Высокоростные составы курсируют между столицей и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

В пресс-службе отметили, что продажа билетов на "Сапсаны" уже открыта. Кроме того, в дни майских праздников РЖД назначит дополнительные поезда.