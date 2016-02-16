Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2016, 14:59

Транспорт

Платформу Карачарово сдвинут к станции метро "Нижегородская улица"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Платформу Карачарово на Горьковском направлении перенесут из-за строительства транспортно-пересадочного узла, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Платформа будет расположена недалеко от строящейся станции Второго кольца метро "Нижегородская улица". Перенос Карачарово согласован с РЖД.

"Согласно проекту, под железнодорожными путями сделают переход, обновят терминал платформы. Кроме того, планируется построить подземный конкорс для всех видов транспорта с выходами к Рязанскому проспекту и Перовскому шоссе", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станцию обустроят большим залом ожидания. Также планируется реконструкция остановок наземного транспорта, постройка гостиничного комплекса и офисного центра с подземной парковкой. Кроме того, по словам главы Стройкомплекса, власти собираются частично расширить дороги в пределах транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Объекты ТПУ будут располагаться на площади 22,6 гектара в Нижегородском и Лефортовском районах. Участок ограничен Рязанским проспектом, шоссе Фрезер и Московской кольцевой железной дорогой.

Ссылки по теме


РЖД тпу перенос строительство и реконструкция ж/д и вокзалы железнодорожные станции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика