Платформу Карачарово сдвинут к станции метро "Нижегородская улица"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Платформу Карачарово на Горьковском направлении перенесут из-за строительства транспортно-пересадочного узла, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Платформа будет расположена недалеко от строящейся станции Второго кольца метро "Нижегородская улица". Перенос Карачарово согласован с РЖД.

"Согласно проекту, под железнодорожными путями сделают переход, обновят терминал платформы. Кроме того, планируется построить подземный конкорс для всех видов транспорта с выходами к Рязанскому проспекту и Перовскому шоссе", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станцию обустроят большим залом ожидания. Также планируется реконструкция остановок наземного транспорта, постройка гостиничного комплекса и офисного центра с подземной парковкой. Кроме того, по словам главы Стройкомплекса, власти собираются частично расширить дороги в пределах транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Объекты ТПУ будут располагаться на площади 22,6 гектара в Нижегородском и Лефортовском районах. Участок ограничен Рязанским проспектом, шоссе Фрезер и Московской кольцевой железной дорогой.