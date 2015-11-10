Дополнительный поезд Москва-Хельсинки будет курсировать в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В дни новогодних праздников будет курсировать дополнительный поезд в сообщении с Финляндией в связи с увеличением спроса на пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд № 70/69 Москва – Хельсинки будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы 29, 30 декабря 2015 года, 2 и 3 января 2016 года в 17:50 и прибывать в Хельсинки на следующие сутки в 10:36.

Поезд № 69/70 Хельсинки – Москва будет отправляться из Хельсинки 30 декабря 2015 года, а также 3, 4, 8 и 9 января 2016 года в 15:24 и прибывать в Москву на следующие сутки в 12:01.

В составе поезда будут курсировать купейные вагоны. Продажа билетов на дополнительный поезд № 70/69 Москва – Хельсинки уже открыта.

Напомним, количество самостоятельных туристов в период новогодних праздников увеличится на 20 процентов по сравнению с каникулами прошлого года.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, если говорить про зимние направления, количество самостоятельных туристов увеличилось намного больше, чем когда мы говорим про летний отдых.

Дело в том, что зимние направления – это, как правило, лыжи, и у людей есть желание забронировать экономичные варианты размещения, которых у туроператов особо нет. А так как сейчас все равно нужно приходить лично оформлять шенгенскую визу, процент самостоятельных туристов в эти новогодние праздники вырастет процентов на 20.

По ее словам, наибольшим спросом среди самостоятельных туристов в эти новогодние каникулы будет пользоваться Австрия, где много экономичных вариантов горнолыжного отдыха.