В столице предлагают переименовать транспортно-пересадочный узел "Войковская"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В Москве предлагают переименовать транспортно-пересадочный узел "Войковская", который строится рядом с одноименной станцией метро. Активисты утверждают, что собрали уже более трех тысяч подписей и направили обращения в мэрию, ОАО "РЖД" и правительство РФ. Заммэра Москвы, глава комиссии по наименованиям Леонид Печатников сказал M24.ru, что если обращение будет получено, то его рассмотрят коллегиально. Напомним, станцию метро "Войковская", носящую имя известного революционера Петра Войкова, не раз предлагали переименовать, но власти отказывались, ссылаясь на экономическую нецелесообразность.

Как пояснил m24.ru координатор общественного проекта "За переименование "Войковской" Антон Худяков, собрано уже более трех тысяч подписей за то, чтобы выбрать другое название ТПУ. Активисты направили обращения в мэрию, ОАО "РЖД" и правительство РФ. "Мы считаем неправильным называть новый объект инфраструктуры именем, вокруг которого в течение 25 лет идет ожесточенная дискуссия. Для кого-то Войков – советский партийный и государственный деятель, для кого-то – террорист и детоубийца. Эти две позиции между собой не примирить", - заявил Худяков.

Он напомнил, что призывы переименовать станцию метро "Войковская" звучат уже давно. Рядом с будущим ТПУ есть природно-исторический парк "Покровское-Глебово" (оно же "Покровское-Стрешнево"). "На стадии проекта ТПУ планировали назвать "Глебово". Пересадочным узлам необязательно носить те же имена, что и станциям метро. Например, рядом со "Спортивной" будет ТПУ "Лужники", возле "Ленинского проспекта" - "Площадь Гагарина". На месте ТПУ "Войковская" еще не проложены рельсы, сменить название сейчас не будет сложно", - сказал Худяков.

Председатель Городской межведомственной комиссии по наименованиям территориальных единиц Леонид Печатников сказал m24.ru, что если обращения официально поступят в комиссию, то будут проанализированы. "Все обращения граждан рассматриваются на заседании комиссии. Решения принимаются коллегиально", - сказал Печатников.

Вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков отметил, информация может "обсуждаться в рамках проекта реализации МКЖД". "Прежде всего, вопрос рассмотрит Москва, а потом уже обратится к нам", - сказал Мещеряков.

Петр Войков родился в 1888 году в Керчи. В юности был меньшевиком, участвовал в подпольной деятельности. В 1907 году стал одним из организаторов покушения на градоначальника Ялты, генерал-майора Ивана Думбадзе. Уехал в Швейцарию, где познакомился с Владимиром Лениным. Вернулся в Россию после Февральской революции и стал комиссаром министерства труда во Временном правительстве. В августе 1917 года Войков был направлен в Екатеринбург, где стал большевиком. После Октябрьской революции вошел в Военно-революционный совет, занимался продразверсткой, то есть принудительным изъятием продовольствия у крестьян. В июле 1918 года стал одним из организаторов расстрела царской семьи. В дальнейшем работал в Наркомате внешней торговли, в том числе занимался продажей за рубеж произведений искусств и сокровищ Оружейной палаты и Алмазного фонда. В 1924 году Войков был назначен послом в Польше, через три года его застрелил на варшавском вокзале русский эмигрант Борис Каверда. В Москве Войкова похоронили у Кремлевской стены. Польский суд приговорил Каверду к пожизненному заключению, но в 1937 году амнистировал. Именем Войкова названы более 100 улиц в России. Станция метро "Войковская" была открыта в 1964 году. После развала СССР не раз звучали предложения о переименовании станции. Власти отказывали, ссылаясь на экономическую нецелесообразность. Многие станции метро лишились "советских" названий в 1990 году. "Дзержинская" стала "Лубянкой", а "Площадь Свердлова" - "Театральной". В 2014 году станцию "Улица Подбельского" переименовали в "Бульвар Рокоссовского".



Координатор движения "Архнадзор" Юрий Егоров усомнился в целесообразности переименования ТПУ "Войковская". "В этом районе нет других топонимов, кроме "Войковский". Так названа станция метро, несколько проездов. До этого там был поселок имени Войкова", - пояснил Егоров.

По его мнению, вариант "Глебово" – не самый лучший с точки зрения ориентации пассажиров в пространстве. "Можно назвать ТПУ "Ленинградское шоссе", но тогда люди, недовольные Войковым, будут возмущаться из-за Ленина. Ну, или сделать ТПУ "Радиаторная", в честь бывшего завода "Радиатор", - добавил Егоров.

Московед Вадим Дормидонтов поддержал переименование будущего ТПУ, равно как и станции метро. "В этом районе уже восемь одинаковых названий – метро, улица, пять проездов и мост. Все противоречит представлениям о справедливости, учитывая личность Войкова. Местные жители устраивали митинги и собирали подписи за переименование. О том, что не надо называть так и ТПУ, просили еще два года назад", - сказал Дормидонтов.

Напомним, первую очередь ТПУ "Войковская" планируется завершить до конца года. Будут построены железнодорожная платформа, остановка наземного транспорта, надземный переход. Общая площадь объектов составит 11,5 тыс. кв. метров. Затем рядом с ТПУ появится многофункциональный комплекс с паркингом на 199 машино-мест. До конца года на Малом кольце Московской железной дороги построят 18 станционных платформ. Всего на МКЖД будет 31 станция.