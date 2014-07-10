Ущерб РЖД от вандалов за полгода составил 40 миллионов рублей

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В первом полугодии 2014 года вандалы нанесли ущерб ОАО "РЖД" более чем на 40,4 миллиона рублей. При этом сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 21,5%, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Наиболее часто встречающимся правонарушением, связанным с порчей подвижного состава, является нанесение граффити на вагоны - 25% от общей суммы ущерба. Кроме того, вандалы часто бьют стекла, портят сиденья, а также ломают генераторы огнетушителя в вагонах поездов. Немалый ущерб составляют сломанные и открученные поручни и ручки дверей, испорченные лампы освещения, поврежденная электропроводка, сломанные и скрученные электропечи и прочие вандальные действия.

Отмечается, что наибольший ущерб вандалы наносят пригородному подвижному составу, эксплуатирующемуся на Московской железной дороге. Так, за 6 месяцев этого года ущерб составил около 19,2 миллиона рублей. Также большой ущерб понесла и Октябрьская железная дорога - более 13,5 миллионов рублей. На Северо-Кавказской железной дороге ущерб составил более 6,4 миллионов рублей, а на Свердловской - почти 0,5 миллиона рублей.

Согласно уголовному кодексу России, за порчу имущества на общественном транспорте положен штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода вандала. Кроме того, штраф могут заменить обязательными работами на срок до 360 часов, или исправительными работами до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.