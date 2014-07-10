Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Ж/Д и вокзалы

10 июля 2014, 18:40

Ущерб РЖД от вандалов за полгода составил 40 миллионов рублей

РЖД вандализм поезда ущерб ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом полугодии 2014 года вандалы нанесли ущерб ОАО "РЖД" более чем на 40,4 миллиона рублей. При этом сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 21,5%, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Наиболее часто встречающимся правонарушением, связанным с порчей подвижного состава, является нанесение граффити на вагоны - 25% от общей суммы ущерба. Кроме того, вандалы часто бьют стекла, портят сиденья, а также ломают генераторы огнетушителя в вагонах поездов. Немалый ущерб составляют сломанные и открученные поручни и ручки дверей, испорченные лампы освещения, поврежденная электропроводка, сломанные и скрученные электропечи и прочие вандальные действия.

Ссылки по теме

Отмечается, что наибольший ущерб вандалы наносят пригородному подвижному составу, эксплуатирующемуся на Московской железной дороге. Так, за 6 месяцев этого года ущерб составил около 19,2 миллиона рублей. Также большой ущерб понесла и Октябрьская железная дорога - более 13,5 миллионов рублей. На Северо-Кавказской железной дороге ущерб составил более 6,4 миллионов рублей, а на Свердловской - почти 0,5 миллиона рублей.

Согласно уголовному кодексу России, за порчу имущества на общественном транспорте положен штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода вандала. Кроме того, штраф могут заменить обязательными работами на срок до 360 часов, или исправительными работами до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать