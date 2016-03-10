Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2016, 18:42

Транспорт

Маломобильные пассажиры получат скидку на проезд в "Сапсанах"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

РЖД вводит скидку в размере 40 процентов на проезд во всех высокоскоростных поездах "Сапсан" отправлением с 11 апреля 2016 года. С учетом скидки стартовая стоимость билета составит порядка 600 рублей, сообщает пресс-служба компании.

Оформить проездной документ пассажирам, использующим кресла-коляски, можно в билетных кассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, справки, подтверждающей инвалидность с указанием группы, а также индивидуальной программы реабилитации (ИПР) или абилитации.

Специализированные места для инвалидов-колясочников в "Сапсанах" расположены в вагонах 6 (и 16, если поезд сдвоенный).

Напомним, в дни майских праздников РЖД назначают дополнительные рейсы "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом. На маршруте будут курсировать дополнительные поезда: № 759, № 761, № 762, № 763, № 764, № 766, № 773,№ 774.

Ссылки по теме


Сайты по теме


РЖД Сапсан скидки маломобильные граждане ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика