Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля 2015, 16:35

Транспорт

По факту аварии поезда в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/Александр Карелин

После столкновения поезда "Волгоград – Москва" и локомотива в Липецкой области, заведено уголовное дело, сообщает столичное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

Ссылки по теме


Как сообщалось ранее, 9 апреля сотрудники РЖД нарушили правила по перевозке пассажиров. С 4.50 до 5.05 утра, отцепляя локомотив, полный пассажиров, они не обеспечили неподвижность состава. Из-за этого он покатился по направлению к станции "Песковатка" и столкнулся с пустым отцепленным локомотивом. Из-за этого 26 пассажиров поезда получили травмы.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, допрашивать рабочих и сотрудников станции.

РЖД состав авария чп тепловоз Липецк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика