По факту аварии поезда в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/Александр Карелин

После столкновения поезда "Волгоград – Москва" и локомотива в Липецкой области, заведено уголовное дело, сообщает столичное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

Как сообщалось ранее, 9 апреля сотрудники РЖД нарушили правила по перевозке пассажиров. С 4.50 до 5.05 утра, отцепляя локомотив, полный пассажиров, они не обеспечили неподвижность состава. Из-за этого он покатился по направлению к станции "Песковатка" и столкнулся с пустым отцепленным локомотивом. Из-за этого 26 пассажиров поезда получили травмы.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, допрашивать рабочих и сотрудников станции.