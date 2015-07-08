Форма поиска по сайту

08 июля 2015, 13:20

Транспорт

Пять человек постадали при жесткой сцепке тепловоза и поезда

м24.ru/Михаил Сипко

Пять работников РЖД получили повреждения при жесткой сцепке тепловоза и пассажирского поезда на станции Ховрино. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел 7 июля 2015 года 16 часов 45 минут на станции Ховрино Ленинградского направления Октябрьской железной дороги при подготовке состава к подаче под посадку пассажиров на Ленинградский вокзал.

"В результате пять человек – работников ОАО "РЖД", находившихся в поезде, получили различные телесные повреждения. Один из них госпитализирован в институт имени Склифосовского с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма", – сказали в управлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

