В фирменных и скоростных поездах можно оплатить услуги картой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В фирменных и скоростных поездах дальнего следования появилась возможность безналичной оплаты товаров и услуг, сообщает пресс-служба РЖД.

В рамках пилотного проекта более 100 поездов оснастили мобильными терминалами приема банковских карт. Пассажиры могут безналично оплатить приобретенную в пути продукцию, а также постельные принадлежности.

"Уникальность проекта заключается в том, что такая услуга предоставляется впервые на общефедеральном уровне, а ее зона покрытия распространяется не только на всю Россию, но и на дальнее зарубежье", – сказал заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК) Александр Мусловец.

Отметим, что сейчас на пригородных платформах установили более тысячи билетных автоматов, позволяющих оплатить проезд на электричке банковскими картами. 993 билетных автомата оснастили терминалами для бесконтактной оплаты Pay Pass/Pay Wave.

Также ЦППК тестирует новые автоматы, позволяющие оформлять билеты только по безналичному расчету. Предполагается, что такие билетные автоматы будут установлены на тех станциях, где нет билетных касс или кассы есть только на одной из двух платформ. Первый из них установлен на станции Карачарово.