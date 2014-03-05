Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 03:34

В РЖД одобрили спонсорский договор с ФК "Локомотив" на 4,8 млрд рублей

Игрок ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов. Фото: ИТАР-ТАСС

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил спонсорский договор со московским футбольным клубом "Локомотив", который выступает в российской Премьер-лиге, до конца этого года на сумму 4,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

Также был одобрен договор с хоккейным ярославским "Локомотивом", выступающим в Континентальной хоккейной лиге, на сумму 734 миллиона рублей.

Напомним, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить госмонополиям финансирование профессиональных спортивных команд, а также ввести контроль за их тратами на благотворительную деятельность, спортивные и культурно-просветительские мероприятия.

РЖД Локомотив спонсоры

