Школьники смогут купить билет на поезд за полцены во время каникул

Фото: m24.ru/Александр Авилов

РЖД предоставят школьникам 50-процентную скидку на билеты в поезда дальнего следования в дни весенних каникул. Об этом сообщается на портале организации.

Получить скидку на поездку в купейном вагоне смогут дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Проехать за полцены можно будет в поездах, курсирующих по России, отправлением с 23 марта по 2 апреля. Билеты начнут продаваться с 7 марта в кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД.

При покупке такого билета нужно предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).

