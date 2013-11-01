Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 15:35

В РЖД не намерены повышать цены тарифы на купе, СВ и люксы

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) не собирается с 1 января повышать тарифы на проезд в купейных и спальных вагонах, а также в вагонах класса "люкс".

Тарифы останутся на уровне 2013 года. Правда, это касается только поездов внутригосударственного сообщения, сообщает пресс-служба ФПК.

В 2013 году также был сохранен предыдущий тариф на проезд в спальных вагонах. Таким образом, стоимость проезда в СВ останется без изменений третий год подряд, отмечается в сообщении.

Подробная информация о сезонных изменениях тарифов на перевозки пассажиров в 2014 году размещена на сайте ОАО "РЖД".

РЖД тарифы поезда ж/д и вокзалы

