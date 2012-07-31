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Происшествия

31 июля 2012, 17:41

Ходатайство участниц Pussy Riot об отводе судьи было отклонено

РПЦ Pussy Riot Хамовнический суд писатели суды музыканты

Фото: ИТАР-ТАСС

Повторное ходатайство защиты девушек из Pussy Riot об отводе судьи отклонено, сообщает РИА Новости.

В первый раз защита обвиняемых заявила отвод судье Марине Сыровой в понедельник. Это была реакция на отказ судьи предоставить обвиняемым свидание с адвокатами, а также на введенный регламент судебного заседания.

Адвокат обвиняемых сообщила, что после первого заседания подзащитные оказались в СИЗО около двух ночи. В пять утра их уже разбудили и повезли в суд. В суде, из-за коротких перерывов, девушки не успели нормально поесть. Также адвокат отметила, что участницы панк-группы долгое время не получали горячего питания и даже не знают, что у них за паек, а передавать подсудимым продукты и воду запрещено. Это и послужило для очередного отвода судьи, который был отклонен во вторник.

Адвокаты отмечают, что Сырова относится к процессу предвзято и нарушает принцип равноправия сторон.

Также сегодня в защиту девушек высказался известный британский комик и писатель Стив Фрай на своей странице в сети микроблогов Twitter. Он призвал поклонников поддержать участниц панк-группы.

"Я делаю небольшой перерыв в моем отдыхе от Twitter, чтобы призвать вас сделать все, чтобы помочь Pussy Riot», - написал Фрай.

Ранее поддержку арестованным девушкам уже выразили группы Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Anti-Flag, Refused и британский музыкант Стинг, а финский джазмен Ииро Рантала отменил свое выступление в столице из-за «средневекового» процесса над участницами Pussy Riot.

Также в июне более ста российских деятелей культуры написали открытое письмо, в котором просили освободить участниц панк-группы. В ответ им православные писатели опубликовали свое письмо, в котором раскритиковали деятельность девушек из панк-группы и призвали "не потакать плану участниц группы в виде выставления их мученицами авторитарного режима".

Напомним, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Прокуратура считает, что участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".

В понедельник, 30 июля, девушки принесли извинения православным верующим. В суде они заявили, что своей акцией преследовали политические цели и не подозревали, что акция сможет вызвать у окружающих что-либо, кроме веселья.

Нарушение правил поведения в церкви, например, заход за амвон и солею, участницы группы объяснили незнанием церковных распорядков.

Служители храма, признанные потерпевшими, не поверили раскаянию подсудимых, но приговор оставили на усмотрение суда, заявив, что главное – не наказание, а искреннее раскаяние.

Сюжет: Дело Pussy Riot

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