Патриарх освятил закладной камень строящегося храма Академии ФСБ

Новая церковь Академии ФСБ будет возведен в рамках программы строительства двухсот новых храмов по инициативе руководства и студентов вуза. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 31 июля освятил закладной камень строящегося храма



Закладной камень храма Иверской иконы Божьей Матери у Академии ФСБ России сегодня освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Церковь будет возведена на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского по инициативе руководства и студентов вуза в рамках программы строительства 200 новых храмов.

Новый храм рассчитан на 1 тысячу человек. Он станет одним из самых больших в проекте "Программа-200": его площадь — 1 тыс. 280 квадратных метров, высота — 57 метров. В настоящее время близится к завершению возведение стен здания.

По словам патриарха, в Москве сегодня не хватает церквей, в некоторых районах один храм на сто тысяч жителей, вследствие этого затруднительно осуществлять пастырскую работу. Глава РПЦ также добавил, что большой ущерб церковной жизни Москвы был нанесен за годы революции и последующих гонений, и сегодня в память об уничтоженных святынях возводятся новые храмы в новых районах.

Начальник Академии ФСБ Виктор Остроухов, в свою очередь, назвал факт строительства храма рядом со стенами вуза символичным. Он также отметил, что сотрудники Академии ФСБ России небезразличны к будущему своей страны и обеспокоены участившимися в последнее время нападками на Церковь.

Реализация программы строительства 200 православных храмов началась в 2010 году. Храмовые комплексы, рассчитанные на 300-500 человек, строятся в густонаселенных спальных районах. Их возводят на пожертвования горожан, крупных инвесторов и бизнес-сообщества.