Церковь пересмотрит свое отношение к останкам царской семьи

ИТАР-ТАСС

На прошлой неделе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Священного синода в Киеве, сообщил, что располагает новой информацией по делу об убийстве царской семьи.

По словам патриарха, информация, связанная с обстоятельствами гибели Романовых, поступила из Нью-Йорка, где находится духовный центр Русской православной церкви за рубежом.

"Полагаю, эти обстоятельства помогут нам определить свою позицию, в том числе по делу так называемых "екатеринбургских останков", — сказал Патриарх всея Руси.

Последний российский император, его семья и слуги были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Руководил расстрелом комендант Дома особого назначения (дом инженера-строителя Ипатьева) Яков Юровский.

Позднее, в 1922 году, Юровский напишет о сцене казни (дается в сокращении): "Все встали, заняв всю стену и одну из боковых стен. Я объявил о том, что исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала постановил расстрелять царскую семью. Первый выстрелил я и наповал убил Николая. Пальба длилась очень долго, и, несмотря на мои надежды, что деревянная стенка не даст рикошета, пули от нее отскакивали. Когда наконец стрельба прекратилась, я увидел, что многие еще живы". Выживших члены расстрельной команды добивали.

Всего в команде было двенадцать человек. Только двое из них отказались стрелять в детей. Кроме семьи царя, погибли доктор, повар, камердинер и горничная. С рассветом трупы были вывезены из дома Ипатьева.

Останки Николая II, Александры Федоровны, Ольги, Татьяны и Анастасии Романовых были обнаружены в июле 1991 года недалеко от Екатеринбурга. Тогда же было назначено генетическое исследование. Идентификацией останков занимались судебные медики, историки, археологи и антропологи. Генетические исследования проводились в пяти независимых лабораториях мира. Геном из костных останков сравнивали с кровью живущих родственников царской семьи. Исследователи сошлись во мнении, что останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат семье Романовых и их слугам.

В 1998 году царскую семью захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Через девять лет, в 2007 году, были найдены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Генетическая экспертиза подтвердила и их подлинность, но Российская православная церковь останков не признает. Также в их подлинности сомневаются некоторые эксперты.

Директор канцелярии Дома Романовых Алексендр Закатов заявил, что ранее в Брюсселе при реставрации храма Иова Многострадального были обнаружены вещественные доказательства, переданные в начале XX века следователем Николаем Соколовым, расследовавшим дело об убийстве царской семьи. В найденных сосудах была земля и глина, пишет "Московский комсомолец", смешанная с жировыми выделениями, оставшимися при сжигании тел. Это даст новый генетический материал для исследований.

Из-за путаницы в научных кругах, церковь опасается принимать какое-либо решение относительно останков. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1998 году отказался принять участие в торжественном захоронении останков в Петропавловской крепости. Также на церемонии не было никого из правящих архиереев. В итоге это была панихида по умершим, чьи имена неизвестны, пишет журнал "Нескучный сад".

"В данной ситуации мы имеем дело с частным мнением отдельных людей, пусть даже и академиков, — сказал член Синодальной Комиссии по канонизации святых, протоиерей Максим Максимов. — Сейчас очевидно, что общество разделено в своем отношении к "екатеринбургским останкам", и Церковь не должна вмешиваться в эту дискуссию. Если единого мнения насчет останков в научной среде не существует, нам тем более рано делать какие-то выводы. Кроме того, Синодальная комиссия не занималась вопросом подлинности екатеринбургских останков, их исследовали эксперты Государственной комиссии. Исследования ведутся с девяностых годов, но ученые до сих пор не могут между собой договориться".

Церковь осторожничает. Цена ошибки для них – фальшивые мощи. Но, возможно, уже в ближайшее время, благодаря новым данным, Русская православная церковь сможет принять окончательное решение относительно "екатеринбургских останков".

По словам Председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимира Легойды, дискуссия о подлинности останков продолжится в ближайшее время. Как сообщает РИА Новости, к делу в том числе будут приобщены доказательства, полученные из данных следователя Николая Соколова.