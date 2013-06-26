Осужденного на три года иеромонаха Илию лишили сана

Епархиальный суд лишил иеромонаха Илию сана

Епархиальный суд Московской епархии РПЦ признал иеромонаха Илию (в миру Павла Семина) виновным в смерти двух лиц и постановил лишить его сана.

Решение церковного суда утверждено патриархом Кириллом, сообщает пресс-служба столичной Патриархии.

"Никогда в своей жизни Илия больше не сможет предстоять перед престолом Божиим, но призван в сохраняемом за ним монашеском звании неустанно приносить покаяние в своих грехах. Священный сан, как человеческая жизнь, единожды дается и единожды забирается", - говорится в сообщении.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы приговорил Семина к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, потерпевшие - две вдовы и пять гражданских истцов - требуют компенсацию морального вреда на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Напомним, резонансная авария на Кутузовском проспекте произошла 15 августа 2012 года, в районе дома №30. Семин, управляя внедорожником Mercedes Gelandewagen, не справился с управлением и врезался в дорожные блоки, которые ограждали место проведения ремонтных работ.

После этого внедорожник сбил трех рабочих, двое из которых погибли на месте, третий был госпитализирован. Сам Семин с места происшествия скрылся.