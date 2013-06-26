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Происшествия

26 июня 2013, 20:18

Осужденного на три года иеромонаха Илию лишили сана

РПЦ суды приговоры Павел Семин иеромонах Илия

Епархиальный суд лишил иеромонаха Илию сана

Епархиальный суд Московской епархии РПЦ признал иеромонаха Илию (в миру Павла Семина) виновным в смерти двух лиц и постановил лишить его сана.

Решение церковного суда утверждено патриархом Кириллом, сообщает пресс-служба столичной Патриархии.

"Никогда в своей жизни Илия больше не сможет предстоять перед престолом Божиим, но призван в сохраняемом за ним монашеском звании неустанно приносить покаяние в своих грехах. Священный сан, как человеческая жизнь, единожды дается и единожды забирается", - говорится в сообщении.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы приговорил Семина к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, потерпевшие - две вдовы и пять гражданских истцов - требуют компенсацию морального вреда на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Напомним, резонансная авария на Кутузовском проспекте произошла 15 августа 2012 года, в районе дома №30. Семин, управляя внедорожником Mercedes Gelandewagen, не справился с управлением и врезался в дорожные блоки, которые ограждали место проведения ремонтных работ.

После этого внедорожник сбил трех рабочих, двое из которых погибли на месте, третий был госпитализирован. Сам Семин с места происшествия скрылся.

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