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24 декабря 2015, 18:05

Общество

Чаплина уволили с поста главы отдела церкви по взаимоотношению с обществом

Протоиерея Всеволода Чаплина освободили от должности

Всеволод Чаплин уволен с поста главы синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Соответствующее решение принял синод Русской православной церкви, сообщает телеканал "Москва 24".

На этом же заседании синод учредил новый отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Этот отдел создан на основе слияния двух отделов: информационного и того, что возглавлял Чаплин.

Главой новой структуры станет Владимир Легойда. Судьба же самого Чаплина пока остается неизвестной.

Отмечается, что решение было принято "в целях оптимизации работы и повышения эффективности".

Чаплин широко известен благодаря своему эпатажному поведению и неоднозначным заявлениям. Он, например, предлагал верующим отказаться от посещения соцсетей во время Великого поста.

РПЦ религия увольнения синод Всеволод Чаплин
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