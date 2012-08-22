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Происшествия

22 августа 2012, 15:16

Рассмотрение дела о ДТП с участием игумена Тимофея перенесено

РПЦ ДТП суды авария

Cуд по делу игумена Тимофея, отложен до 3-го сентября. Священнослужитель, ставший участником аварии на Садовом кольце, не явился на сегодняшнее заседание. По словам его адвоката, игумен находится в больнице с черепно-мозговой травмой

Мировой суд московского района Замоскворечье перенес на 3 сентября рассмотрение дела о дорожно-транспортном происшествии с участием настоятеля храма Ильи Пророка в Обыденском переулке игумена Тимофея (Алексея Подобедова). Таким образом было удовлетворено ходатайство представителя Подобедова адвоката Вячеслава Подопригора.

"Мой доверитель не согласен с составленным протоколом и хотел бы лично дать объяснения, но из-за полученных травм он сейчас находится на лечении в стационаре", - цитирует "Интерфакс" слова адвоката. Он также сообщил журналистам, что " травма, полученная батюшкой, очень тяжелая". Уточняется, что в больнице игумен Тимофей будет находится до 31 августа.

Как следует из материалов дела, в конце июля отец Тимофей, будучи за рулем спортивного BMW Z4 с дипломатическими номерами, врезался на Садовом кольце в Volkswagen Touareg, следовавший в попутном направлении. После этого его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, оформляя ДТП, попросили водителя BMW пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, однако он отказался.

Игумен Тимофей стал широко известен после апрельских крестин дочери певца Филиппа Киркорова. Юрист игумена настаивает, что перед аварией Тимофей принимал лекарства. Сам священник странные обстоятельства происшествия называет шантажом. В связи с инцидентом отец Тимофей запрещен в священнослужении до завершения расследования дела о его участии в ДТП, сообщил Синодальный информационный отдел (СИНФО) РПЦ.

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