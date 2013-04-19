Казаки будут следить за порядком в Храме Христа Спасителя

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет по делам казачества Москвы совместно с РПЦ разработал положение о порядке привлечения казаков к поддержанию общественного порядка на территории культовых сооружений. Об этом M24.ru сообщил советник ведомства Николай Комаровский. В том числе, казаки планируют помогать Храму Христа Спасителя.

Как пояснили M24.ru в Синодальном комитете РПЦ по взаимодействию с казачеством, разработанный документ указывает, как должны действовать казаки, выразившие желание поддерживать общественный порядок в храмах на безвозмездной основе. "Сначала они должны будут прийти к настоятелю и попросить письменного благословения, затем оповестить полицию о своем желании оказывать помощь, - пояснили в Синодальном комитете. – В самом храме казаки действуют в соответствии с указанием настоятеля".

Каждый храм могут "патрулировать" два – три казака, на многолюдных мероприятиях – больше. В частности, они будут следить за тем, чтобы в храм не зашли прихожане в состоянии алкогольного опьянения. Тем, кто ведет себя буйно, казаки могут сделать замечание, сообщить о происшествии сотруднику полиции или даже самостоятельно вывести дебошира из храма. К слову, казаки смогут следить за соблюдением не только общих правил приличия в храмах, но и православных традиций. "Так, если женщина находится в церкви без платка – указать ей, что в храме так не положено, и объяснить, где можно взять платок", - пояснили в Синодальном комитете.

У казаков должны быть телефоны полиции, пожарной службы и "скорой помощи". В Синодальном комитете добавили, что, если кто-то из прихожан пожалуется на поведение казаков, настоятель может отстранить их от охраны правопорядка или сделать внушение.

Николай Комаровский, в свою очередь, пояснил, что казаки намерены участвовать в поддержании порядка в Храме Христа Спасителя во время массовых мероприятий – например, когда в храм привозят святые мощи или иконы. "Пока у нас нет договоренностей с митрополитом об участии в будущих мероприятиях в Храме Христа Спасителя, но мы планируем их достичь", - заявил Комаровский.

К слову, казаки уже "патрулировали" Храм Христа Спасителя осенью 2011 года, когда в Москву привозили Пояс Пресвятой Богородицы, который собрал в ХХС огромное количество желающих поклониться святыне.

Помощник исполнительного директора Фонда ХХС, управляющего храмом, Ольга Мельничук заявила M24.ru, что ХХС не будет против, если казаки начнут помогать в обеспечении общественного порядка.

Напомним, 21 февраля 2012 года участницы панк-группы Pussy Riot в балаклавах и одежде яркой расцветки появились в Храме Христа Спасителя, вбежали на солею и амвон, подошли к алтарю и с помощью звукоусиливающей аппаратуры исполнили панк-молебен. 17 августа девушки были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима. Позже одной из участниц панк-группы - Екатерины Самуцевич - наказание изменили на условное.

В Синодальном комитете РПЦ добавили, что казаки в храмах будут действовать в рамках Гражданского кодекса. "У них не будет каких-то особых полномочий. Сегодня нет никаких правил, регламентирующих участие казаков в поддержании порядка. Все носит характер частной инициативы. Положение разработано, чтобы скоординировать эти работу", - заключили в комитете. Документ должен быть одобрен в конце апреля этого года на заседании рабочей группы совета по делам казачества при президенте РФ.

На сегодняшний день казаки участвуют в обеспечении общественного порядка в храмах, расположенных на территории 29 районов Москвы, где есть хуторские казачьи общества. Во время "патрулирования" они носят традиционную синюю форму с красными лампасами, на рукавах у них нашивки Центрального казачьего войска и Московского казачьего войска.

София Сарджвеладзе