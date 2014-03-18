Мобильный пункт ночлега для бездомных в ЦАО продолжит работу летом

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый мобильный пункт ночлега для бездомных на Николямской улице продолжит работу летом, сообщили ИТАР-ТАСС организаторы проекта.

По их словам, за два месяца работы здесь получили помощь более 4,6 тысячи человек, каждый день в пункт ночлега обращаются около ста бездомных. Им оказывают медицинскую помощь, выдают одежду и еду, собрают деньги на дорогу домой. В ближайшее время бездомным начнут оказывать социальную поддержку - помогать с восстановлением документов, поиском родственников и устройством в медицинчкие и социальные учреждения.

Напомним, в январе 2014 года по инициативе Синодального отдела РПЦ на Николямской улице был открыт пункт обогрева бездомных, где они могли получить социальную и медицинскую помощь. Проект стал совместной инициативой нескольких православных организаций, помогающих бездомным. Каркасная палатка, вмещающая 50 человек, оснащена мобильной душевой и машиной для санитарной обработки одежды. Комнатная температура в помещении поддерживается с помощью тепловых пушек.