Сегодня в СМИ: правила ритуальных услуг и отмена ИНН

Минстрой прописал правила ритуальных услуг

Как стало известно "Коммерсанту", Минстрой завершил двухлетнюю подготовку нового федерального закона, регулирующего рынок ритуальных услуг.

В итоговой версии, которое министерство направило на рассмотрение в правительство, появилось требование лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг – статья, допускающая создание частных и религиозных кладбищ, но не оказалось нормы о повторном использовании земли кладбищ для захоронений.

Чиновники готовы вернуться к этому вопросу, когда законопроект дойдет до второго чтения в Госдуме.

Неплательщикам станет проще остаться без электричества

Минэнерго предлагает существенно оптимизировать процедуру отключения неплательщиков от электросети, поскольку действующие правила громоздки и неэффективны, сообщает "Коммерсантъ".

Предлагается сделать базовым вариантом полное, а не частичное отключение, как сейчас, а предупреждение об отключении будет выноситься лишь один раз.

Сетевые компании идею поддерживают, но потребители считают, что проект даст сетям инструмент давления на потребителей – в том числе по вопросам, не относящимся к платежной дисциплине.

В офисах компаний Михаила Прохорова прошли обыски

В четверг, 14 апреля, в здании на Тверском бульваре, 13, где расположен головной офис группы "Онэксим" Михаила Прохорова, около 11.00 мск появились люди в штатском, представились сотрудниками ФСБ, заблокировали входы и выходы и начали выемку документов, пишут "Ведомости".

По словам группы "Онэксим", компания ведет свою деятельность в точном соответствии с российским законодательством и готова оказать органам необходимое содействие.

По словам сотрудника правоохранительных органов, ФСБ и ФНС провели в офисе "Онэксима" обследование с целью изъятия документов об уплате налогов и финансовых операциях с офшорами.

Проверялось сообщение о неуплате налогов и мошенничестве, сообщил "Интерфакс". По словам собеседника "Ведомостей", решение, возбуждать ли уголовное дело и по каким статьям, будет принято после изучения полученных документов.

Растет число стартапов, выращивающих овощи на крышах зданий

Компания BrightFarms 10 месяцев собирала необходимые разрешительные документы, чтобы открыть "зеленую" плантацию в Вашингтоне, но в прошлом году была вынуждена отказаться от проекта. Ранее потерпел неудачу аналогичный проект в нью-йоркском Бруклине, пишут "Ведомости".

Другая компания, FarmedHere, устроившая ферму на крыше заброшенного предприятия вблизи Чикаго, в августе решила на полгода приостановить работу, чтобы скорректировать стратегию.

Компания возобновила бизнес в феврале, отказавшись от технологий, основанных на концепции аквапоники с удобрениями из отходов рыбного производства, и предпочтя обычные органические удобрения.

РПЦ избавила работодателей от обязанности сообщать ИНН в Пенсионный фонд

ИНН снова станет необязательным для россиян – благодаря верующим, которые возражают против присвоения "номера человека". В ближайшее время Госдума отменит обязанность работодателей представлять ИНН работников в ПФР, сообщает РБК.

Работодатели будут освобождены от обязанности отчитываться перед Пенсионным фондом об идентификационных номерах налогоплательщиков (ИНН) своих работников. Такая обязанность появилась только с 1 апреля 2016 года, но Госдума уже собирается ее отменить. Причина – позиция Русской православной церкви (РПЦ).

Церковь, как следует из определения Архиерейского собора 2013 года, "считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации".

Tele2 впервые пересмотрел тарифы в Москве

Tele2 изменил половину своих тарифных планов в Москве. Большинство услуг в единственном непакетном тарифе подорожали на 50 процентов, в двух других тарифах изменился набор услуг. Это первое изменение тарифов Tele2 в столице, пишет РБК.

Минимальная стоимость пакетного тарифа выросла с 99 до 199 рублей, а стоимость большинства услуг на единственном тарифе без абонентской платы выросла сразу на 50 процентов, сказано на сайте компании. Изменения затронут только новых абонентов.

В России создадут виртуальный полигон для тестирования беспилотников

Сегодня внимание всех мировых автопроизводителей приковано к технологиям беспилотного управления. Не отстает от мировых трендов и Россия. На базе Центра робототехники МИСиС в рамках научно-технологической инициативы запущен международный проект по моделированию сценариев поведения и тестированию беспилотных автомобилей – "виртуальный полигон", сообщает "Российская газета".

"Виртуальный полигон" – это набор программных средств, позволяющих разработчикам моделировать сложные, в том числе критические дорожные ситуации, начиная от движения в плохих погодных условиях и заканчивая ДТП. А также сценарии поведения беспилотников.

Жители России смогут открывать счета и вклады без визита в банк

Совсем скоро у россиян появится возможность открывать счета и получать другие банковские услуги дистанционно, без единого визита в банк, пишет "Российская газета".

Законопроект, позволяющий кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиентов, может быть принят до конца года. Об этом на международной конференции "Банковские карты: практика и трансформация" в Москве сообщил глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.

Дмитрий Медведев объявил о введении в России залога за задержанное транспортное средство

Забрать свой задержанный автомобиль в отдельных случаях можно будет только после оплаты штрафа или же внесения залога, сообщает "Российская газета".

Вчера на заседании правительства рассматривались поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новую меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении – залог за задержанное транспортное средство.