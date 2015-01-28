РФС задолжал 200 тысяч евро экс-советнику по вопросам судейства

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Российский футбольный союз задолжал около 200 тысяч евро экс-советнику по вопросам судейства Хосе Марии Гарсия-Аранде. Контракт организации с чиновником закончился летом прошлого года, сообщает Чемпионат.

Примечательно, что Аранда не фигурирует в "списке должников", составленном Рострудом.

Ранее стало известно, что РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоит отметить, что Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.

Кроме того, РФС должен владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну около 300 миллионов рублей.

Федун предоставил РФС в 2013 году заем на 210 миллионов рублей под 8,25% годовых. Эти деньги РФС должен был вернуть до июля 2014 года, но так до сих пор и не отдал.